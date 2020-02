Aus Diesel-Bussen werden Elektrobusse - Voltabox schließt langfristigen Umrüstungsrahmenvertrag abDGAP-News: Voltabox AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Kooperation Aus Diesel-Bussen werden Elektrobusse - Voltabox schließt langfristigen Umrüstungsrahmenvertrag ab12.02.2020 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Aus Diesel-Bussen werden Elektrobusse - Voltabox schließt langfristigen Umrüstungsrahmenvertrag ab- Mehrjährige Zusammenarbeit zwischen Voltabox und e-troFit vereinbart- Voltabox liefert Hochleistungs-Batteriesysteme für Busse und Lkw - Erste Umrüstungen von Mercedes Citaro-Bussen bereits in 2019 gestartet- Umsatzvolumen von Voltabox in diesem Bereich in 2020 im einstelligen Millionen-Bereich erwartet - dynamische weltweite Expansion in den kommenden Jahren geplantDelbrück, 12. Februar 2020 - Die Voltabox AG [ISIN DE000A2E4LE9] hat die bereits im vergangenen Jahr begonnene Zusammenarbeit mit der e-troFit GmbH jetzt durch den Abschluss eines Rahmenvertrags langfristig gesichert. Voltabox wird damit zum präferierten Lieferanten der Hochleistungs-Batteriesysteme für die Umrüstlösung von e-troFit für Diesel-Busse."Der Ansatz von e-troFit ist logisch und faszinierend zugleich. Der technisch und kommerziell perfekt adaptierte Bausatz zur Umrüstung auf einen E-Antriebsstrang ist umfassend durchdacht, intensiv erprobt und verspricht eine langfristige Lösung. Ich bin begeistert, dass Voltabox mit seiner Batterie-Technologie und der weitreichenden Expertise für Bus-Anwendungen einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit durch die Modernisierung von im Feld befindlichen Dieselbussen leistet. Dies ermöglicht die Reduktion von Emissionen in den Innenstädten auf breiter Front", erklärt Jürgen Pampel, CEO der Voltabox AG.Im vergangenen Geschäftsjahr nominierte e-troFit die Voltabox AG als Zulieferer der Batterie-Einheit für die Umrüst-Kits von Bussen und Lkw. Parallel legte ein Entwickler-Team der Voltabox das exakt auf die Bedürfnisse der Umrüstlösung ausgerichtete Batteriesystem im Zusammenspiel mit den Antriebskomponenten und der Fahrzeugsteuerungselektronik aus. Die Auslieferung der ersten Systeme erfolgte plangemäß im vierten Quartal 2019. Mit dem jetzt abgeschlossenen Rahmenvertrag haben beide Unternehmen die langfristige Zusammenarbeit in Form einer kontinuierlichen Belieferung mit Lithium-Ionen-Batteriesystemen fixiert.Voltabox kann auf eine nunmehr 8-jährige Erfahrung im Bereich der Batterieentwicklung für das Marktsegment Öffentlicher Personennahverkehr zurückgreifen. Seit 2013 hat der Konzern mehrere hundert Trolleybusse weltweit mit Lithium-Ionen-Batteriesystemen ausgestattet. Nun erschließt Voltabox durch die Zusammenarbeit e-troFit einen vielversprechenden neuen Teilbereich in diesem Markt. Die Nachrüstlösung wird planmäßig auf weitere stark verbreitete Bus- und Lkw-Modelle ausgeweitet und zügig auch in Märkten über Deutschland hinaus vermarktet.Das im ersten Schritt vertriebene Umrüst-Kit 1 enthält ein leistungsstarkes und modular aufgebautes Voltabox-Batteriesystem, bestehend aus Modulen mit prismatischen Zellen auf Basis der Nickel-Mangan-Cobalt (NMC) Zellchemie. Auf dieser Basis können Distanzen von bis zu 260 km mit einer Batterieladung realisiert werden - das System kann stufenweise für größere Reichweiten skaliert werden. Das gewichtsoptimierte Gesamtbatteriesystem ist so ausgelegt, dass es sowohl im Heck der umgerüsteten Busse als auch auf dem Dachaufbau montiert werden kann.Das Produkt kommt zu einem Zeitpunkt auf den Markt, an dem Kommunen aufgrund zunehmender regulatorischer Anforderungen zur Senkung der CO2-Emissionen in ihren Innenstädten handeln müssen. "Im Vergleich zum Neukauf ist die Umrüstung dank geringerer Anschaffungskosten und schnellerer Lieferzeiten eine wirtschaftlich äußerst sinnvolle Alternative aufgrund der Preisvorteile über die Laufzeit im Vergleich mit einem Dieselbus. Statt als Gebrauchtfahrzeug andernorts weiter zu fahren erhalten die mit herkömmlichen Verbrenner-Motor ausgestatteten Busse durch e-troFit ein zweites Leben und fahren künftig umweltfreundlich und lokal emissionsfrei - und für die Betreiber somit zukunftssicher", erklärt Andreas Hager, CEO der e-troFit GmbH. Neben der Nachrüstung plant e-troFit zukünftig auch die Adressierung von Herstellern zur Ausrüstung neuer Busse, Lkw und sonstiger Nutz- und Spezialfahrzeuge.e-troFit ist ein Tochterunternehmen des Technologieunternehmens in-tech GmbH. Die Umrüstlösung-Lösung wurde Ende 2018 mit dem Deutschen Mobilitätspreis ausgezeichnet, der von der Initiative "Deutschland - Land der Ideen" und dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur vergeben wird.Über die Voltabox AGDie im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein Systemanbieter für Elektromobilität in industriellen Anwendungen sowie in ausgewählten Massenmärkten. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden unter anderem Verwendung in Nutzfahrzeugen wie Bussen für den Personennahverkehr, Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und in Bergbaufahrzeugen. Daneben entwickelt und fertigt das Unternehmen hochwertige Lithium-Ionen-Batterien für ausgewählte Massenmarktanwendungen wie z.B. Pedelecs und E-Bikes sowie Starterbatterien für Hochleistungs-Motorräder.Voltabox unterhält Produktionsstätten am Unternehmenssitz in Delbrück (Deutschland), in Austin (Texas, USA) und in Kunshan (China) sowie einen Entwicklungsstandort in Markgröningen (Deutschland).Mehr Informationen zu Voltabox finden Sie unter www.voltabox.ag.Über die e-troFit GmbHe-troFit steht für nachhaltige Mobilität: Mit professionellen Nachrüstlösungen für Dieselfahrzeuge bietet das Unternehmen Lösungen für den schnellen Einstieg in die Elektromobilität. Mit e-troFit lassen sich Nutzfahrzeuge wie Busse und Lkw auf den umweltfreundlichen Elektroantrieb umrüsten. Dieselfahrzeuge erhalten so ein umweltfreundliches "second life" als Elektrofahrzeug. e-troFit leistet somit einen aktiven Beitrag zur Emissionsreduktion im Verkehr.Die e-troFit-Lösung wurde Ende 2018 mit dem Deutschen Mobilitätspreis ausgezeichnet, der von "Deutschland - Land der Ideen" und dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur vergeben wird. Die e-troFit GmbH hat ihren Hauptsitz in Ingolstadt und ist eine 100%-Tochter des Garchinger Technologieunternehmens in-tech.Ansprechpartner Kapitalmarkt & PresseVoltabox AGStefan Westemeyer Artegastraße 1 D-33129 Delbrück Tel.: +49 (0) 52 50 - 99 30-685 Fax: +49 (0) 52 50 - 99 30-901 E-Mail: investor@voltabox.ag12.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Voltabox AG Artegastraße 1 33129 Delbrück Deutschland Telefon: +49 (0)5250 9930 964 Fax: +49 (0)5250 9930 901 E-Mail: info@voltabox.ag Internet: www.voltabox.ag ISIN: DE000A2E4LE9 WKN: A2E4LE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 972819Ende der Mitteilung DGAP News-Service972819 12.02.2020