Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Leonding (pta006/12.02.2020/07:00) - * Konzernumsatz steigt um 7,6% auf 978,9 Mio Eur * Ergebnis entspricht mit 50,2 Mio Eur den Erwartungen * Auftragseingang trotz schwächerer Konjunktur wieder auf Niveau des Rekordjahres 2018



KONZERNKENNZAHLEN 2018 2019 vorläufig Umsatzerlöse Mio Eur 909,4 978,9 EBIT Mio Eur 48,8 50,2 EBT Mio Eur 43,8 44,0 Auftragseingang Mio Eur 1.107,7 1.073,0 Auftragsbestand zum 31. Dezember Mio Eur 1.052,3 1.149,5 Der Rosenbauer Konzern hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 seinen Wachstumskurs wie geplant fortgesetzt und den Umsatz um 7,6% auf 978,9 Mio Eur (2018: 909,4 Mio Eur) erhöht. Dabei lagen die letzten drei Monate des Jahres mit zusammen 364,4 Mio Eur Umsatz über der entsprechenden Vorjahresperiode (Q4 2018: 345,9 Mio Eur), die bisher das historisch stärkste Einzelquartal darstellte. Die Aufwendungen für Personal und Material sind mit der höheren Betriebsleistung gestiegen, das Ergebnis ist jedoch insbesondere durch verzögerte Auslieferungen und Wechselkursdifferenzen belastet. Mit einem EBIT von 50,2 Mio Eur (2018: 48,8 Mio Eur) war die Profitabilität besser als 2018 und entsprach den Erwartungen. Die EBIT-Marge belief sich zum Jahresende auf 5,1%.



Die globale Feuerwehrbranche hat 2019 der schwächelnden Weltwirtschaft getrotzt und eine robuste Entwicklung gezeigt. Vor diesem Hintergrund hat Rosenbauer sein Geschäftsvolumen ausgeweitet. Insbesondere Zentral- und Osteuropa sowie Nordamerika verzeichneten deutlich höhere Auslieferungen. Das Asien-Geschäft war hingegen rückläufig, wobei der größte Einzelmarkt China stagnierte.



Das Finanzergebnis zeigte sich gegenüber dem Vorjahr deutlich negativer, was vor allem auf einen gestiegenen Finanzierungsbedarf sowie die Erstanwendung des IFRS 16-Standards und der damit einhergehenden, erstmaligen Erfassung von Zinsen aus Leasinggeschäften zurückzuführen ist. Folglich betrug das Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) 44,0 Mio Eur (2018: 43,8 Mio Eur).



Auftragslage Im abgelaufenen Jahr verzeichnete der Rosenbauer Konzern mit 1.073,0 Mio Eur (2018: 1.107,7 Mio Eur) einen Auftragseingang auf dem Niveau des Rekordjahres 2018. Zugelegt haben dabei die Bestellungen in der Area NISA (Nordeuropa, Iberien, Südamerika, Afrika) und in der Area APAC (Asien, Pazifik, Australien, China), die Vertriebsregionen NOMA (Nord- und Mittelamerika) und MENA (Mittlerer Osten und Nordafrika) waren rückläufig. So konnten etwa insgesamt 14 Hubrettungsfahrzeuge nach Australien, namentlich die Queensland Fire and Emergency Services, das Tasmania Fire Service und das Australian Capital Territory, verkauft werden.



Der Auftragsbestand lag mit 1.149,5 Mio Eur zum 31. Dezember 2019 um 9,2% über dem Vorjahreswert (2018: 1.052,3 Mio Eur). Mit diesem massiven Orderbuch verfügen die Produktionsstätten des Rosenbauer Konzerns in den kommenden Monaten über eine ausgezeichnete Auslastung.



Basierend darauf erwartet der Vorstand für 2020 ein weiterhin stabiles Wachstum des Konzernumsatzes, eine Reduktion der Nettoverschuldung und eine weitere Verbesserung der Profitabilität.



Die angeführten Zahlen beruhen auf einer Vorschaurechnung nach IFRS. Die endgültigen Zahlen des Jahres 2019 werden am 3. April 2020 veröffentlicht.



(Ende)



Aussender: Rosenbauer International AG Adresse: Paschinger Straße 90, 4060 Leonding Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Tiemon Kiesenhofer, MBA Tel.: +43 732 6794-568 E-Mail: tiemon.kiesenhofer@rosenbauer.com Website: www.rosenbauer.com



ISIN(s): AT0000922554 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1581487200855



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresFebruary 12, 2020 01:00 ET (06:00 GMT)





ROSENBAUER INTERNATIONAL-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de