Glarus, 12. Februar 2020

Medienmitteilung

Glarner Kantonalbank schliesst Bancomat-Standort im Fachmarktcenter Krumm in Näfels

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) schliesst per 10. März 2020 den Bancomat-Standort im Fachmarktcenter Krumm in Näfels. Der Mietvertrag konnte nicht verlängert werden. Die GLKB bedauert diese Entwicklung sehr. Sie prüft alternative Standorte für ihre Kundinnen und Kunden.

Geldbezüge in Glarus Nord

Die Glarner Kantonalbank verfügt auch nach dieser Schliessung über das dichteste Netz an Filialen und Geldautomaten im Kanton Glarus. In Glarus Nord bieten sich mehrere Standorte für Bargeldbezüge an.

Bancomatstandorte in der Gemeinde Glarus Nord:

Mollis Kirchplatz, Mollis (direkt an der Kerenzerbergstrasse) Näfels Glarner Kantonalbank, Bahnhofstrasse 39, Näfels (Ein- und Auszahlungsautomat sowie Geldwechselautomat)

Bahnhof Näfels-Mollis, Näfels Oberurnen Feuerwehrlokal, Oberurnen Niederurnen Glarner Kantonalbank, Ziegelbrückstrasse 18, Niederurnen

Einkaufszentrum, Ziegelbrückstrasse 21, Niederurnen

Autobahnraststätte Glarnerland, Niederurnen

Mit insgesamt 18 Bancomaten und 6 Filialen im Kanton Glarus garantiert die Glarner Kantonalbank ihren Kunden weiterhin kurze Distanzen zur Bargeldversorgung oder zur Erledigung ihrer Bankgeschäfte.

Weitere Informationen zu den Filial- und Bancomatstandorten der Glarner Kantonalbank sind zu finden unter: https://www.glkb.ch/über-uns/standorte-und-öffnungszeiten

Kontakt:

Patrik Gallati

Bereichsleiter Unternehmenssteuerung

Glarner Kantonalbank, 8750 Glarus

Telefon: +41 (0)55 646 74 50

E-Mail: patrik.gallati@glkb.ch