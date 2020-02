The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.02.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.02.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0400101728 AARG. KT.BK 18-20 FLR BD00 BON CHF NCA BA3S XFRA DE0001142776 BUNDANL. KPS 15.2.20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1CSDT8 DZ HYP PF.R.1027 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB4328 BAY.LDSBK.IS. 17/24 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB4VP7 BAY.LDSBK.IS 17/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB50T3 BAY.LDSBK.IS. 18/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0KAC7 DEKA FESTZINS ANL 17/24 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0KAH6 DEKA STUFENZINS ANL 17/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3BT7 LB.HESS.-THR.IS.05A/2016 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4VU1 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02A/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH3L83 HCOB IS 10/20 A BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1R02E0 HORNBACH BAUM. ANL. 13/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2H88 LB.HESS.-THR. IHS 17/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4W63 HCOB 15/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB88H3 NORDLB 3 PH.BD. 12/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NWB13B1 NRW.BANK IS.13B VAR BD01 BON EUR NCA XFRA US097023AZ81 BOEING CO. 2020 BD01 BON USD NCA XFRA US755111BR11 RAYTHEON 2020 BD01 BON USD NCA XFRA US912810EE48 US TREASURY 2020 15.02 BD01 BON USD NCA XFRA US912828MP29 US TREASURY 2020 BD01 BON USD NCA XFRA US912828W226 US TREASURY 2020 BD01 BON USD NCA XFRA USG90073AA86 TRANSOCEAN 16/23 REGS BD01 BON USD NCA MXLN XFRA XS0206170390 MEXICO 04/20 MTN BD01 BON EUR NCA N8EK XFRA XS0212342066 NED.WATERSCH. 05/20 MTN BD01 BON EUR N