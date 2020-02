Noratis AG: Noratis kauft Immobilienportfolio in EmdenDGAP-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien Noratis AG: Noratis kauft Immobilienportfolio in Emden12.02.2020 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Noratis kauft Immobilienportfolio in EmdenEschborn, 12. Februar 2020 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, "Noratis"), ein führendes, auf die Entwicklung von Bestandswohnungen in Deutschland fokussiertes Immobilienunternehmen, hat einen ersten Zukauf in 2020 realisiert und verzeichnet damit einen erfolgreichen Jahresauftakt. In Emden erwarb das Unternehmen ein Immobilienportfolio mit 79 Wohneinheiten, verteilt auf 15 Mehrfamilienhäuser. Die Objekte wurden 1953 gebaut und verfügen über eine Mietfläche von insgesamt 3.777 m². Das Closing ist noch für das erste Quartal 2020 geplant.Emden ist Hochschulstandort und weist mit über 50.000 Einwohnern eine stabile Bevölkerungsentwicklung auf. Die Wohnungen befinden sich dabei im Stadtteil Herrentor, einem attraktiven Wohnstandort mit Anbindung an das Stadtzentrum von Emden über den öffentlichen Nahverkehr.Die Objekte sollen in den kommenden Jahren umfassend aufgewertet werden. Zu den geplanten wertsteigernden Investitionen gehören Modernisierungsmaßnahmen in Haustechnik, Fassaden und Gemeinschaftsflächen ebenso wie die Renovierung leerstehender Wohnungen. Hierdurch sollen die Attraktivität der Objekte gesteigert und der bestehende Leerstand kontinuierlich abgebaut werden.Flaminia zu Salm-Salm, Leiterin Transaction Management der Noratis AG: "Ich freue mich, dass wir gleich zum Jahresbeginn 2020 einen neuen Immobilienstandort für die Noratis erschließen können. Emden ist ein attraktiver Standort, an dem wir uns auch vorstellen können, weitere Objekte zu erwerben. Zusammen mit dem technischen Potenzial des Objekts passt das Portfolio hervorragend in unseren Immobilienbestand."Über Noratis:Die Noratis AG (www.noratis.de) ist ein führender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen schafft und erhält attraktiven sowie gleichzeitig auch bezahlbaren Wohnraum für Mieter, Selbstnutzer und Investoren. Dafür erwirbt Noratis bundesweit in die Jahre gekommene Wohnungsportfolios, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern, sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Diese Immobilien wertet Noratis nachhaltig auf, reduziert Leerstand und schafft ein positives Wohnklima für alle Bewohner. Nach erfolgreicher Entwicklung werden die Objekte mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Garant für den Erfolg und die profitable Unternehmensentwicklung ist dabei der Anspruch, über alle Entwicklungsschritte hinweg einen spürbaren Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen: Von Investoren, Mitarbeitern und Finanzierungspartnern bis hin zu bestehenden und zukünftigen Mietern. Seit Juni 2017 ist die Noratis AG an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.Ansprechpartner Public Relations:edicto GmbH Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop T +49 (0)69 905 505 52 E noratis@edicto.de Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main12.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Noratis AG Hauptstraße 129 65760 Eschborn Deutschland Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20 E-Mail: info@noratis.de Internet: www.noratis.de ISIN: DE000A2E4MK4 WKN: A2E4MK Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 972817Ende der Mitteilung DGAP News-Service972817 12.02.2020