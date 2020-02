Weder das Politchaos in Deutschland noch das Coronavirus in China beeinträchtigen die Aktienmärkte derzeit. Die BörsenWoche-Depots notieren dicht an ihren Rekordständen.

Sogar die Aktie der gebeutelten Deutschen Bank zählt derzeit zu den Gewinnern. Als vergangene Woche bekannt wurde, dass der US-Investor Capital Group bei den Frankfurtern einsteigt, legte das Papier an nur einem Tag um 15 Prozent zu. Seit einem halben Jahr nun hält der Aufwärtstrend der Aktie schon an und reiht sich so nahtlos in die Riege steigender deutscher Aktien ein. Der (Performance-)Dax insgesamt markiert dieser Tage gar neue Rekordstände.

Das ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil national nach der Wahl des thüringischen Ministerpräsidenten die Angst vor einer Regierungskrise um sich greift - und international die Furcht vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus noch längst nicht ausgestanden ist. Schon jetzt lähmt das Virus die chinesische - und damit die globale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...