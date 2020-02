Die Hotelkette Hilton Worldwide Holdings Inc. (ISIN: US43300A2033, NYSE: HLT) wird am 31. März 2020 eine Quartalsdividende in Höhe von 15 US-Cents je Aktie ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Record day ist der 28. Februar 2020. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet entspricht dies einer Auszahlung von 0,60 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 112,94 US-Dollar weist die Aktie eine aktuelle Dividendenrendite ...

