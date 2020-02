Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX stieg gestern auf ein neues Allzeithoch. Am Vormittag war ein erster Anlauf noch knapp gescheitert. Am Nachmittag stieg der deutsche Leitindex dann bis auf 13.668 Punkte. Am Ende ging er mit einem Plus von einem Prozent aus dem Handel. Marktidee: Delivery Hero. Delivery Hero hat gestern Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Die Aktie reagierte zunächst mit Abschlägen, drehte dann aber noch deutlich ins Plus. Aus technischer Sicht bleibt die Lage kurz- und mittelfristig bullish. Zu einer Eintrübung des Chartbildes würde es erst kommen, wenn der Kurs unter drei bestimmte Marken fallen sollte.