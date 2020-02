Nachdem das Paar EUR/USD im Bereich von 1,1179 US-Dollar mit einem nachhaltigen Ausbruch gescheitert war und wenig später noch seinen kurzfristigen Aufwärtstrend im Bereich von 1,1090 US-Dollar gebrochen hatte, kam es anschließend zu einer nachhaltigen Auflösung einer vorausgegangenen SKS-Formation mit einem dazugehörigen Verkauf Signal. Ein erstes Ziel lag bei 1,10 US-Dollar, nach einem regelkonformen Rücklauf zurück zum Ausbruchsniveau sowie dem gleitenden Durchschnitt EMA 50 wurde das Verkaufssignal weiter umgesetzt und führte in dieser Woche schließlich auf 1,09 US-Dollar weiter abwärts. Hier macht sich nun eine deutliche Gegenbewegung in Form eines langen Schattens der gestrigen Tageskerze bemerkbar, die durchaus das Potenzial für eine längere Erholung bietet. Schließlich tendiert das Paar nicht weit weg von seinen Oktobertiefständen von 1,0879 US-Dollar entfernt, was eine eindeutige Unterstützung darstellt. Bestehende Short-Positionen sollten auf jeden Fall nun sehr viel enger abgesichert oder sogar ...

