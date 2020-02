Die amerikanische Telekom-Tochter T-Mobile US darf sich endlich mit dem kleineren Rivalen Sprint zusammenschließen. An der Wall Street sorgte das grüne Licht des im Kartellrechtsprozess zuständigen Richters am Dienstag für ein Kursfeuerwerk: Die Sprint-Papiere sprangen um bis zu 76 Prozent auf das höchste Niveau seit dem Herbst 2017. Papiere von T-Mobile US erklommen mit gut 12,5 Prozent Kursplus gar einen Rekordstand.Die Entscheidung sei ein "großer Sieg", verkündete T-Mobile-Chef John Legere in ...

