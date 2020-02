Mit dem präsentierten ETF können Anleger an der Performance der 40 weltweit größten Konzerne partizipieren, die in den Bereichen der Erneuerbaren Energien, Dezentralen Energien und im Bereich Energieeffizienzsysteme aktiv sind. Das Fondskonzept ist so konzipiert, dass die Gesellschaften mindestens 40 Prozent ihrer Umsätze mit alternativen Energiequellen erzielen.

Den vollständigen Artikel lesen ...