Wirecard wird Freitag vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorlegen. Als Vorstandschef Markus Braun den Termin Ende Januar per Twitter verkündet hat, ließ es bereits durchblicken: "Wir werden nicht enttäuschen". Als Vorgeschmack auf die vollständige Jahresbilanz am 8. April dürfte Wirecard wie in den Vorjahren zunächst vorläufige Daten zu Umsatz- und Ergebnisentwicklung 2019 präsentieren. Die von Bloomberg befragten Analysten rechnen im Vergleich zum Vorjahr mit einem 34-prozentigen ...

