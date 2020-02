Der amerikanische Pharmaziekonzern Cardinal Health Inc. (ISIN: US14149Y1082, NYSE: CAH) wird seinen Aktionären am 15. April 2020 eine vierteljährliche Dividende von 0,4811 US-Dollar ausbezahlen (Record date: 1. April 2020). Das New Yorker Unternehmen schüttet damit auf das Jahr gerechnet 1,9244 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 59,41 US-Dollar (Stand: 11. Februar 2020) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,24 Prozent. ...

