Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt positiv. Der DAX erreichte gestern im Handelsverlauf ein neues Allzeithoch. Auch in den USA lief der Handel gut, auch wenn zum Börsenschluss von den Gewinnen nicht mehr viel übrig blieb. Bei den Einzelthemen geht es heute um T-Mobile US, Sprint, Dish, Softbank, Alibaba Health, Ping An, die Deutsche Telekom, die Deutsche Bank und Daimler. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.