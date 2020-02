12.02.2020 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4) hat einen ersten Zukauf in 2020 realisiert und verzeichnet damit einen erfolgreichen Jahresauftakt. In Emden erwarb das Unternehmen ein Immobilienportfolio mit 79 Wohneinheiten, verteilt auf 15 Mehrfamilienhäuser. Die Objekte wurden 1953 gebaut und verfügen über eine Mietfläche von insgesamt 3.777 m². Das Closing ist noch für das erste Quartal 2020 geplant. Die Objekte sollen in den kommenden Jahren umfassend aufgewertet werden. Zu den geplanten wertsteigernden Investitionen gehören Modernisierungsmaßnahmen in Haustechnik, Fassaden und Gemeinschaftsflächen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...