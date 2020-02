Die Bauleistung stieg um zwei Prozent auf 16,6 Mrd. Euro. "Wie bereits in den Vorjahren blicken wir auf ein Rekordjahr zurück", sagte Vorstandschef Thomas Birtel am Mittwoch. "Von einer allgemeinen konjunkturellen Eintrübung oder gar einem Einbruch kann aus unserer Sicht keine Rede sein", gibt er sich auch für 2020 zuversichtlich. if (typeof Ads_BA_AD !== undefined) { } Die STRABAG geht davon aus, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...