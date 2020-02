FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.02.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 13.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.02.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.02.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTBHI XFRA US0921131092 BLACK HILLS CORP. DL 1 0.490 EURSR41 XFRA MHY7546A1221 SCORPIO BULKERS DL-,01 0.018 EURAT4 XFRA US03820C1053 APPLIED IND. TECHS 0.293 EURAMG XFRA US0311621009 AMGEN INC. DL-,0001 1.466 EURA4S XFRA US03076C1062 AMERIPRISE FINL DL-,01 0.889 EURABG XFRA US03073E1055 AMERISOURCEBERGEN DL-,01 0.385 EURFDK XFRA US0298991011 AMERICAN STAT.WTR DL 2,50 0.279 EURLID XFRA US0185811082 ALLIANCE DATA SYS. DL-,01 0.577 EURAGJ XFRA US0010841023 AGCO CORP. DL-,01 0.147 EURPTTG XFRA TH0355A10Z12 PTT EXPL.+PROD.-FGN.- BA1 0.110 EURD2MN XFRA US26441C2044 DUKE EN.CORP. DL -,001 0.866 EUREUN2 XFRA IE0008471009 ISHSII-CORE E.STOXX50 EOD 0.107 EUREUN1 XFRA IE0008470928 ISHS II-STXX EUR.50 EODIS 0.088 EUR3GC XFRA GB00B8SC6K54 GREENCOAT UK WIND LS -,01 0.021 EURRNKA XFRA GB00B1L5QH97 RANK GRP LS-,1388888888 0.033 EURR6C3 XFRA GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL B EO-07 0.431 EURR6C XFRA GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 0.431 EURBPE5 XFRA GB0007980591 BP PLC DL-,25 0.096 EURPS8 XFRA US7415111092 PRICESMART INC. DL-,0001 0.321 EURIS3C XFRA IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.369 EURBPE XFRA DE0008618737 BP PLC DZ/1 DL-,25 0.096 EURSWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.068 EUR2R8 XFRA CA7677441056 RITCHIE BROTH.AUCTIONEERS 0.183 EUREN3 XFRA CA29250N1050 ENBRIDGE INC. 0.558 EURQNC1 XFRA CA0985461049 BONTERRA ENERGY CORP. 0.007 EURBU3 XFRA BMG169621056 BUNGE LTD. DL -,01 0.458 EURIDZ XFRA AU000000IGO4 IGO LTD. 0.037 EURWIC XFRA US92939U1060 WEC ENERGY GRP DL 10 0.580 EURDLLN XFRA US2578672006 DONNELLEY NEW DL 1,25 0.027 EURDMB XFRA GB00B1VZ0M25 HARGREAVES LANSD. DL-,004 0.133 EURAEBA XFRA US0185223007 ALLETE INC. NEW 0.566 EUR22T XFRA US69181V1070 OXFORD SQUARE CAP. DL-,01 0.061 EURFGEQ XFRA IE00BYXVGZ48 FIDELITY GL.QUAL.INC. INC 0.033 EURFUSD XFRA IE00BYXVGX24 FIDELITY US Q.INC.ETF INC 0.033 EUR1H4 XFRA US42234Q1022 HEARTLAND FIN. USA DL 1 0.183 EUR