FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.02.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 13.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.02.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.02.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH4W14 HCOB MZC 3 15/25 0.000 %FHUD XFRA DE0009766857 FVB-RENTEN PLUS 0.310 EURGEG XFRA US36162J1060 GEO GROUP INC. DL -,01 0.440 EURTGR XFRA US9884981013 YUM BRANDS 0.431 EURC20 XFRA GB00B62G9D36 CAPITAL+COUNT.PR.LS-,25 0.013 EUR3V64 XFRA US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001 0.275 EURUTC1 XFRA US9130171096 UTD TECHN. DL 1 0.673 EURMMM XFRA US88579Y1010 3M CO. DL-,01 1.347 EURJM2 XFRA US8326964058 SMUCKER -J.M.- 0.806 EURSQI XFRA US8288061091 SIMON PROPERTY GRP PAIRED 1.924 EURSWG XFRA US8085131055 CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 0.165 EURPQ3 XFRA US74386T1051 PROVIDENT FINL SVCS DL-01 0.211 EURPBW XFRA US7244791007 PITNEY-BOWES INC. DL 1 0.046 EUROK3 XFRA US6882392011 OSHKOSH CORP. DL -,01 0.275 EURNQI XFRA US6400791090 NEENAH INC. DL -,01 0.431 EURMNK XFRA US6031581068 MINERALS TECHS DL-,10 0.046 EURMMY XFRA US5779331041 MAXIMUS INC. 0.257 EURLMF XFRA US5355551061 LINDSAY CORP. DL 1 0.284 EURLLY XFRA US5324571083 ELI LILLY 0.678 EURLDS XFRA US5150981018 LANDSTAR SYS DL-,01 0.170 EURKOG XFRA US5010441013 KROGER CO. DL 1 0.147 EURJBL XFRA US4663131039 JABIL DL-,001 0.073 EURWXF XFRA US4327481010 HILLTOP HLDGS INC. DL-,01 0.082 EURHXL XFRA US4282911084 HEXCEL CORP. DL-,01 0.156 EUR1JB XFRA US31986N1028 1ST CONSTITUTION BANCORP 0.082 EUREMR XFRA US2910111044 EMERSON EL. DL -,50 0.458 EUREQ6 XFRA US26884L1098 EQT CORP. 0.027 EURDUR XFRA US2644115055 DUKE REALTY DL-,01 0.215 EURDNZ XFRA US2576511099 DONALDSON CO. DL 5 0.192 EURYCP XFRA US20825C1045 CONOCOPHILLIPS DL-,01 0.385 EURENY XFRA US1717981013 CIMAREX ENERGY DL-,01 0.183 EURCXU XFRA US1713401024 CHURCH + DWIGHT CO. DL 1 0.220 EURC4F XFRA US1252691001 CF INDS HLDGS DL-,01 0.275 EURBZ9 XFRA US0995021062 BOOZ ALL.HAM. CL.A DL-001 0.284 EURBCO XFRA US0970231058 BOEING CO. DL 5 1.883 EUR