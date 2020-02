FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.02.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.02.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

6PSH XFRA IE00B23D9240 IMIII-I.DYN.US MKTS A

6PSD XFRA IE00B23D8Y98 IMIII-I.FTSE R.E.M.S. A

6YP1 XFRA CA85855B1022 STELLAR AFRICAGOLD

CEPS XFRA US12648L6011 CTI BIOPHARMA CORP.

PSVX XFRA IE00BX8ZXS68 IMIII-I.S+P 500 VEQTOR A

30S XFRA SE0005794617 SANIONA AB (PUBL)

