Im Rahmen der Erweiterung seiner globalen Präsenz verzeichnet project44 beschleunigtes europaweites Wachstum

project44, weltweit führend auf dem Gebiet der Transparenz für Spediteure und Logistikdienstleister, verzeichnet nach mehreren Bekanntgaben in jüngster Zeit, darunter die Eröffnung einer Niederlassung in Paris, die Erweiterung seines Teams um mehrere neue Mitglieder und der Aufbau von Partnerschaften mit global führenden Technologie-Unternehmen, deutliches Wachstum in ganz Europa.

Seit Übernahme von GateHouse Logistics, dem führenden europäischen Transparenz-Anbieter, im Jahr 2018 hat project44 sein weltweites Wachstum gesteigert und erreicht jetzt über 300 Unternehmenskunden, von den über 20 Prozent in Europa ansässig sind, darunter führende Marken wie Amazon, Coop, und Yazaki.

"Angesichts des gestiegenen Bedarfs an Echtzeitdaten und Transparenz in der gesamten Lieferkette benötigen Spediteure und Logistikdienstleister einen einzigen weltweit tätigen Anbieter", so Michael Gross, Director IT, Supply Chain and Logistics bei Yazaki. "Wir freuen uns über das Wachstum des Netzwerks von project44 in Europa und über die europäischen Grenzen hinaus. Die Expansionspläne von project44 sind für die Unterstützung unserer globalen Lieferkette besonders wichtig."

Mit einer rund 50 Länder überspannenden Abdeckung, Integrationen mit über 760 Telematikanbietern und Partnerschaften mit globalen Technologieführern wie SAP ermöglicht project44 seinen Kunden Zugriff auf das umfangreichste Transparenz-Netzwerk in Nordamerika und Europa. Das Onboarding europäischer Spediteure ist in 16 Sprachen und Anwendungen in 14 Sprachen verfügbar. Angesichts der umfassenden Unterstützung von p44 ist sichergestellt, dass Kunden auf schnellstem Wege erkennen können, wie rentabel Transparenz ist.

Zur Beschleunigung seines Wachstums in Europa hat project44 im Dezember 2019 ein Büro in Paris eröffnet. Im Anschluss konnte das Unternehmen mehrere wichtige Neueinstellungen für die weitere europäische Expansion sichern. Jetzt sind in Europa über 80 Mitarbeiter tätig, die in Aalborg, Amsterdam, Frankfurt und Mailand stationiert sind.

Zu den neuen Mitgliedern des Teams gehören Mickael Devena (Regional VP of Sales), Jatin Garg (Value Engineering Director), Lorenzo Stranges (Head of European Marketing) und Marco Tarpi (Strategic Account Director). Devena und Garg bringen umfangreiche Erfahrungen im Bereich Transport-Transparenz aus ihrer Zeit bei Shippeo mit. Stranges und Tarpi kommen von weltweit führenden SaaS-Anbietern, darunter DocuSign bzw. IBM.

Michel Stekelenburg tritt dem Team als Strategic Account Director für die Benelux-Region bei. Neben mehreren Rollen im Bereich Lieferkettentechnologie ist Stekelenburg der President des Benelux Roundtable für das Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP).

project44 hat den bisherigen Executive Vice President of Operations Jørgen B Nielsen zum General Manager of Europe befördert und ihn mit der Leitung dieses wachsenden Teams betraut. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung mit technischen Herausforderungen und der Durchführung von IT- und Telekommunikationsprojekten führte Jørgen GateHouse Logistics als Chief Operating Officer durch Zeiten schnellen Wachstums.

"Aufbauend auf einem Jahrzehnt, in dem GateHouse Logistics bedeutende Erfolge verzeichnete und wertvolles Know-how erwarb, hat project44 den europäischen Markt für Transparenz weiter ausgebaut und ein nahtloses Produkt und eine umfassende Erfahrung für unsere globalen Kunden bereitgestellt", so Jørgen. "Parallel zur regionenübergreifende Steigerung der Logistik- und Transportvorgänge in den Lieferketten setzt project44 seine globale Expansion fort und bietet seinen Kunden die Abdeckung, die sie für die effektive Führung ihrer Geschäfte benötigen."

Ausgestattet mit einem Kapital von über 110 Mio. US-Dollar wird project44 weiterhin Möglichkeiten für zusätzliches internationales Wachstum prüfen, um ein nahtloses Transporttransparenz-Angebot für globale Lieferketten bereitzustellen. Im Rahmen von Partnerschaften mit weltweit führenden Spediteuren hat project44 bereits damit begonnen, eine über Nordamerika und Europa hinausgehende Abdeckung in der Türkei, Russland, der Ukraine und Weißrussland zu erreichen. Der Transparenzanbieter beginnt außerdem damit, seine Tracking-Verbindungen nach Marokko auszuweiten.

Über project44

project44 ist die weltweit führende fortschrittliche Transparenzplattform für Spediteure und Logistikdienstleister. project44 verbindet, automatisiert und bietet Transparenz bei wichtigen Transportprozessen, um Erkenntnisse zu beschleunigen und die zur praktischen Umsetzung dieser Erkenntnisse benötigte Zeit zu verkürzen. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit der cloudbasierten Plattform von project44 können Unternehmen ihre betriebliche Effizienz steigern, die Kosten senken, ihre Versandleistung verbessern und ihren Kunden ein außergewöhnliches, mit Amazon vergleichbares Erlebnis bieten. Weltweit ist project44 mit Tausenden Spediteuren verbunden, verfügt über eine umfassende Abdeckung aller ELD- und Telematikgeräte auf dem Markt und unterstützt alle Transport- und Versandarten, einschließlich Parcel, Final-Mile, Less-than-Truckload, Volume Less-than-Truckload, Truckload, Rail, Intermodal und Ocean. Weitere Informationen finden Sie unter www.project44.com.

