Bei Borussia Dortmund (WKN: 549309) stehen die Zeichen nach dem peinlichen Aus im DFB-Pokal und dem eher aussichtslosen dritten Platz im Rennen um die Deutsche Meisterschaft auf Trainerwechsel. Die Rückendeckung für den im Sommer 2018 mit großer Euphorie empfangenen Trainer Lucien Favre schwindet nach den jüngsten Ergebnissen sowohl im Verein als auch bei den Fans. Das erneute Aus im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen eine in dieser Saison ansonsten desolate Bremer Mannschaft reiht sich nahtlos in eine Serie negativer Ereignisse ein.

Steht Favre vor dem Aus?

In der Saison 2018/19 verspielte der BVB einen zwischenzeitlichen Neun-Punkte-Vorsprung und wurde bekanntlich am Ende nur Vizemeister - zu wenig für die hohen Ambitionen der Ruhrpottklubs. In dieser Saison sollte alles besser werden, doch davon ist der Verein mittlerweile weit entfernt.

Mit millionenschweren Investitionen in die Beine von Mats Hummels, Nico Schulz, Julian Brandt und Thorgan Hazard, wurden noch vor Saisonbeginn gleich mehrere Top-Spieler aus der Bundesliga verpflichtet. Mit dem im Winter verpflichteten Emre Can und dem ebenfalls im Winter geholten und von allen Topklubs Europas gejagten Wunderstürmer Erling Haaland ist die Mannschaft auf allen wichtigen Positionen so stark besetzt, wie eigentlich kein zweiter Fußballklub der 1. Bundesliga.

Doch die Ergebnisse bleiben aus. Nach nur wenigen Spielen in der Rückrunde ist die ...

