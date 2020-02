12.02.2020 - Die FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913) hat ein 2002 erbautes Objekt mit einer Grundstücksfläche von über 5.200 m² sowie einer Verkaufsfläche von über 1.700 m² und 90 PKW-Stellplätzen erworben - in Höchstadt a.d.Aisch. Langfristige Mieter im vollvermieteten Objekt sind Takko und Action. Mit knapp 1.900 Filialen in 17 Ländern und weltweit fast 18.000 Mitarbeitern zählt Takko zu den größten Fashion Discountern Europas. Action ist einer der führenden Non-Food-Discounter in Europa mit über 1.500 Filialen in 7 Ländern und über 50.000 Mitarbeitern. Der Fachmarkt in Höchstadt a.d. Aisch ...

