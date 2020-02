12.02.2020 - Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN: DE000A14KRD3) erwirbt in Portfolio von 28 Objekten plus Einzelobjekte und gibt dafür insgesamt 64 Mio. EUR aus - mit einer Ankaufsrendite von 8%. Passt ins Konzept. Im einzelnen: Ein Portfolio von 27 Lebensmitteleinzelhandelsgeschäften in Bayern und Sachsen (1) mit dem Ankermieter Edeka (> 90%) sowie weiteren komplementären Einzelhandelsmietern. Alle Objekte sind bereits seit vielen Jahren an ihren Standorten etabliert und erfüllen dort jeweils eine wichtige Versorgungsfunktion. Das Portfolio hat eine Mietfläche von ca. 37.000 m² und erwirtschaftet ...

