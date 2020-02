Die Aktie von Daimler (WKN: 710000) ist relativ unglücklich in das neue Börsenjahr gestartet. Innerhalb der ersten rund anderthalb Monate ging es mit der Aktie des DAX-Premiumautobauers von einem Kursniveau von 50,03 Euro auf das aktuelle Level von 43,01 Euro hinab. Immerhin ein Minus von rund 14 %, in einer Zeit, in der der DAX zwischenzeitlich sogar ein Rekordhoch markiert hat. Auch in dieser Woche gab es erneut einen Dämpfer. Der Grund? Frische durchwachsene Zahlen, begleitet von einer Dividendenkürzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...