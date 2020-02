Rubean AG: RUBEAN für VISA Ready Programm zugelassenDGAP-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Sonstiges Rubean AG: RUBEAN für VISA Ready Programm zugelassen12.02.2020 / 09:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.RUBEAN für VISA Ready Programm zugelassen- Händler in Europa werden bald in der Lage sein, mit Android Smartphones Zahlungen ohne zusätzliche Geräte entgegenzunehmen- Hohe Nachfrage von kleineren Händlern und Gewerbetreibenden erwartetMünchen, die 12. Februar 2020. Die RUBEAN AG, (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080), München, hat nach eingehender Prüfung die VISA Ready Zulassung (VISA Inc., ISIN: US92826C8394) für ihre gemeinsam mit der CCV Group BV, Arnheim (NL), entwickelte Bezahlakzeptanz-Lösung "PhonePOS" erhalten. Das bedeutet, dass Händler durch einfaches Herunterladen der PhonePOS-App kontaktlose Kartenzahlungen auf ihrem Smartphone oder Tablet ohne zusätzliche Hardware akzeptieren können.Die Lösung überzeugt durch ihre einfache und schnelle Anwendbarkeit. "Händler werden bald in der Lage sein, Zahlungen mit ihrem eigenen Smartphone zu akzeptieren, ohne ein zusätzliches Gerät kaufen und benutzen zu müssen", sagt Dr. Hermann Geupel, Vorstand von Rubean.RUBEAN hat gemeinsam mit dem Partner CCV die PhonePOS-Lösung entwickelt und mit einer zum Patent angemeldeten Sicherheitssoftware geschützt. Die bewährte Payment as a Service Lösung "acCEPT" von CCV gewährleistet ein hohes Maß an Sicherheit und Flexibilität bei der Abwicklung von Kartenzahlungen auf Smartphones. Die jahrzehntelange Erfahrung von CCV als führender Entwickler und Anbieter von konventionellen POS-Lösungen ist ein wichtiger Wettbewerbsvorteil für die neue komfortable und kostengünstige Bezahllösung.RUBEAN schätzt die Zahl der potentiellen Kunden allein in Deutschland auf bis zu 3,1 Millionen, darunter hauptsächlich kleinere Einzelhändler und Gewerbetreibende. (Quelle: Statista "Anzahl der Unternehmen mit bis zu 9 Mitarbeitern im Jahr 2017: 3.109.261 in Deutschland") und erwartet eine hohe Nachfrage für die PhonePOS-Lösung. Nach Abschluss des Pilotprojekts, das derzeit in Vorbereitung ist, werden CCV und RUBEAN die Zahlungslösung auf breiter Basis im deutschen und europäischen Markt anbieten, u.a. mit einer der größten Finanzorganisationen Europas als Partner.Über Rubean Die Rubean AG ist ein seit 20 Jahren etablierter Softwarehersteller im Finanzsektor. Das Unternehmen bietet Software-Lösungen für die reibungslose Kommunikation mit Peripheriegeräten in Bankfilialen in Deutschland und Schweiz. Inzwischen wächst Rubean mit der Entwicklung von innovativen Lösungen für das mobile Bezahlen. Dazu gehören die mobile Point-of-Sale Terminal Lösung PhonePOS, die in Zusammenarbeit mit CCV entstanden ist und die patentierte RubeanTag Technologie, die neben Android Smartphones auch iPhones an kontaktlose Bezahl- und Kundenbindungsprogramme anbindet. Ende 2019 hatte Mastercard (ISIN: US57636Q1040) der PhonePOS Lösung die Pilotzulassung erteilt. Rubean ist seit 2016 im Freiverkehr an der Börse München gelistet.Über CCV CCV entwickelt und vertreibt elektronische Bezahllösungen in Deutschland, Benelux und der Schweiz. Mit umfassendem technischen Know-how aus mehr als 25 Jahren Paymententwicklung sind wir der ideale Partner für den Filialeinzelhandel ebenso wie für inhabergeführte Unternehmen, die wir durch unsere markt- und kundennahe Philosophie mit individuellen Lösungen unterstützen. Innovative und gleichzeitig zuverlässige Bezahl- und Softwarelösungen bilden das Herzstück unserer Organisation: Für den stationären und mobilen Handel, für e- und m-Commerce und den Bereich Self-Service. Wir ermöglichen sichere und schnelle Zahlungen an jedem Point-of-Interaction und arbeiten gemeinsam mit unseren Partnern stets an Innovationen, die wir mit ganzheitlichem Blick auf die Belange des Handels entwickeln. Neue Impulse für Ihr Geschäftsleben, einfache Systeme mit vielen Mehrwerten und die langfristige Bindung Ihrer zufriedenen Kunden - das ermöglichen unsere Omni-Channel-Lösungen für Handel, Gewerbe und Dienstleister. CCV Deutschland ist Teil der internationalen CCV Gruppe mit Hauptsitz in Arnheim (NL).

Vom 16.bis 20. Februar 2020 präsentiert CCV die zugelassene PhonePOS Lösung in Düsseldorf auf der EuroShop in Halle 6 auf Stand G23.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
german communications AG
Jörg Bretschneider
Milchstraße 6 B, D-20148 Hamburg
Tel.: 040/46 88 33 0, Fax 040/46 88 33 40
presse@german-communications.com Rubean AG
Kistlerhofstr. 168
81379 München
Deutschland
Telefon: 089-357560
Fax: 089-35756111
E-Mail: info@rubean.com
Internet: www.rubean.com
ISIN: DE0005120802
WKN: 512080