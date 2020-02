NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Zalando mit "Outperform" und einem Kursziel von 53,30 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der europäische Textil-Einzelhandel zeige derzeit relative Stärke, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Ob Unternehmen zu den Gewinnern oder Verlierern zählten, hänge weiter davon ab, wie sie mit den langfristigen Herausforderungen in der Branche umgingen. Zalando wandele sich derzeit zu einem Marktplatz, schrieb sie unter Verweis darauf, dass Zalando auch Drittanbieter zulässt. Die Aktie sei ihr "Top Pick" in der Branche./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2020 / 16:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ZAL1111

