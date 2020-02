Guten Morgen, der DAX konnte sich in den vergangenen Handelstagen über der wichtigen Signalmarke von 13.400 Punkten halten und zeigte damit weiteren Aufwärtswillen. Der Index eröffnete am Vortag mit einem Gap-up und stieg bis über 13.600 Punkte an. Auch am heutigen Mittwoch dürfte der DAX erneut mit einem Gap-up in den Handel starten. Nachdem der Leitindex am Vortag bei 13.627 Punkten aus dem Handel gegangen war, zeigt sich der Index am frühen Mittwochmorgen im vorbörslichen Handel bei 13.670 Punkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...