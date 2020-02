Der Assetmanager TSO vermeldet sowohl einen erfolgreichen Objektverkauf in Virginia als auch den Ankauf von zwei Class-A-Immobilien in Atlanta. Weitere News aus der Sachwertwelt in unserer Übersicht.TSO: Aktives Assetmanagement mit aktuellen An- und VerkäufenDer Assetmanager TSO hat sich auf Gewerbeimmobilien im Südosten der USA spezialisiert. Anfang Februar vermeldet die Gesellschaft nun den erfolgreichen Verkauf von "Olive Garden", das Objekt ist Teil eines Einkaufszentrums in Winchester, Virginia und gehörte zum Portfolio des Beteiligungsangebots TSO-DNL Active Property II, LP."TSO hat die 2005 errichtete Mall 2019 komplett renoviert und nun das erste Objekt daraus veräußert. Der Verkauf konnte deshalb besonders profitabel realisiert werden, da TSO den Grundstücksteil "Olive Garden" einzeln parzelliert hat und dessen Attraktivität wegen der damit erleichterten Handelbarkeit deutlich steigern konnte. Der Bruttokaufpreis beträgt USD 2,24 Millionen. TSO hat diesen Teil des Objekts nach nur 12 Monaten Haltezeit gewinnbringend veräußern können", teilt das Unternehmen mit. Weiter heißt es: "Auf Objektebene beträgt die Rendite 98,23 Prozent (IRR), das entspricht auf Gesellschaftsebene dem 1,77-Fache des Kapitaleinsatzes. Nicht zuletzt die von TSO betriebene Parzellierung hat dieses außerordentlich gute Ergebnis ermöglicht". Winchester sei zudem als Standort attraktiv. Die Gesellschaft geht davon aus, dass das ebenfalls parzellierte Objekt "Red Lobster" in den nächsten Wochen ebenfalls mit einem positiven Verkaufsergebnis aus dem Bestand geht.

Den vollständigen Artikel lesen ...