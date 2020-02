Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bundesfinanzagentur versteigert heute eine Anleihe mit zehn Jahren Laufzeit im Umfang von 4 Mrd. EUR, so die Analysten der Helaba.Zudem gebe es in Portugal zwei Emissionen. Bei der Auktion der OT 2,875% im März letzten Jahres hätten die Investoren eine Zuteilungsrendite von 0,76% erzielt. Aktuell rentiere die 6J-Benchmarkanleihe auf einem Niveau von 0% und damit unterhalb des Aufwärtstrends von Ende August letzten Jahres. Im 10J-Segment betrage der Renditevorsprung portugiesischer Staatsanleihen gegenüber Bundeswertpapieren momentan 66 BP. Damit setze sich die Abwärtsbewegung von Juli 2019 fort. Die Trendlinie liege mit 69 BP jedoch in Reichweite. (12.02.2020/alc/a/a) ...

