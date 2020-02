Wien (www.anleihencheck.de) - In den USA wurde gestern die monatliche Arbeitsmarktumfrage veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Stellenangebote seien demnach im Dezember zum zweiten Mal in Folge zurückgegangen und hätten den niedrigsten Stand seit zwei Jahren erreicht. FED-Chef Jerome Powell habe in einer Rede vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses nochmals die Sicht der US-Notenbank zur Konjunktur bestätigt. Diese sei in einer guten Lage, und das aktuelle Zinsniveau angemessen. Bezüglich des Corona-Virus habe er betont, dass es sehr wahrscheinlichen sei, dass Handelspartner Chinas, wie die USA, Auswirkungen spüren würden. Ob diese einen Effekt auf den langfristigen Ausblick haben würden, könne man jedoch noch nicht absehen. Optimistischere Nachrichten habe der leitende medizinische Berater Chinas verkündet. Nachdem die Anzahl neuer Fälle in einigen Regionen Chinas zurückgegangen sei habe er den Höhepunkt der Epidemie noch in diesem Monat prognostiziert. Sichere Anlagen wie US-Renditen seien daraufhin gestiegen. ...

