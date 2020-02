Frankfurt (www.fondscheck.de) - Union Investment hat die Logistrial Real Estate AG von GARBE Industrial Real Estate erworben, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Ankauf umfasst alle Anteile an der Logistrial Real Estate AG. Damit verbunden ist der Erwerb eines Logistikportfolios bestehend aus 13 Bestandsimmobilien und sechs Projektentwicklungen. Insgesamt beläuft sich die Fläche auf rund 580.000 Quadratmeter. Der Kaufpreis liegt bei rund 800 Millionen Euro. GARBE Industrial Real Estate übernimmt über seine integrierte Plattform die Vermietung, das Property- und Immobilien-Management des bestehenden Portfolios und der neuen Objekte nach Fertigstellung. Die Logistrial Real Estate AG wurde 2019 gegründet, um ein Logistikimmobilien-Portfolio aufzubauen und das Unternehmen sowie das Portfolio am Kapitalmarkt zu platzieren. ...

