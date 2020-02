Original-Research: ITM Power Plc - von First Berlin Equity Research GmbHEinstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ITM Power PlcUnternehmen: ITM Power Plc ISIN: GB00B0130H42Anlass der Studie: Update Empfehlung: Sell seit: 12.02.2020 Kursziel: 105 GBp Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 15.10.2019: Herabstufung von Buy auf Add Analyst: Dr. Karsten von BlumenthalFirst Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ITM Power Plc (ISIN: GB00B0130H42) veröffentlicht. Analyst Dr Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf SELL herab aber erhöht das Kursziel von GBp 60,00 auf GBp 105,00. Zusammenfassung: ITM Power hat H1-Zahlen (Zeitraum Mai-Oktober) gemeldet, die unter unseren Prognosen lagen. Die Gesamteinnahmen gingen um 24% auf GBP 3,8 Mio. zurück, was auf geringere Einnahmen aus Zuschüssen zurückzuführen ist. Der Umsatz stieg jedoch um 100% auf GBP 2,4 Mio. Dies zeigt, dass ITM auf dem Markt Fuß fasst. Der operative Verlust stieg im Jahresvergleich von GBP 5,3 Mio. auf GBP 9,8 Mio. Die Zahlen können die wegweisende Kapitalerhöhung in Höhe von GBP 58,8 Mio., von der Linde 20% gezeichnet hat, und die Gründung eines Joint Ventures mit Linde Engineering zur Lieferung von grünem Wasserstoff für industrielle Großprojekte nicht überschatten. ITM baut eine Elektrolyseur-Produktionsstätte mit einer Endkapazität von 1.000 MW. Die Fabrik wird der größte Elektrolyseurproduktionsstandort der Welt sein und zum richtigen Zeitpunkt ihren Betrieb aufnehmen, nachdem viele Länder (z. B. Südkorea, Deutschland) ihre Unterstützung für grünen Wasserstoff erheblich erhöht haben. Obwohl wir die positive strategische Entwicklung von ITM begrüßen, sind wir der Ansicht, dass die Bewertung dem wirtschaftlichen Fortschritt des Unternehmens zu weit voraus ist. ITM ist derzeit mit fast GBP 760 Mio. bewertet, was sehr hoch ist, auch wenn der Umsatz im Jahr 2022 unsere Prognose von rd. GBP 50 Mio. erreichen sollte. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von 105 GBp (zuvor: 60 GBp). Der Aktienkurs hat sich seit der Aufnahme der Coverage im Februar 2019 ungefähr verachtfacht. Wir stufen die Aktie von Hinzufügen auf Verkaufen herab. First Berlin Equity Research has published a research update on ITM Power Plc (ISIN: GB00B0130H42). Analyst Dr Karsten von Blumenthal downgraded the stock to SELL but increased the price target from GBp 60.00 to GBp 105.00. Abstract: ITM Power has reported H1 figures (period May-October) which were below our forecasts. Total income was down 24% at GBP 3.8m due to lower grant income and grants receivable for capital projects. Sales, however, were up 100% at GBP 2.4m showing that ITM is gaining traction in the market. The loss from operations increased y/y from GBP 5.3m to GBP 9.8m. The figures do not overshadow the transformative GBP 58.8m capital increase, of which Linde took 20%, and the formation of a joint venture with Linde Engineering to deliver green hydrogen to large scale industrial projects. ITM is building an electrolyser production site with a final capacity of 1,000 MW. The factory will be the largest electrolyser production site worldwide and will start operation at the right point in time, after many countries (e.g. South Korea, Germany) have significantly increased their support for green hydrogen. Although we welcome ITM's positive strategic development, we believe that the valuation is too far ahead of the company's commercial progress. ITM is currently valued at almost GBP 760m, which is very high even if 2022 revenue reaches our forecast of ca. GBP 50m. An updated DCF model yields a new price target of GBp 105 (previously: GBp 60). The share price has roughly multiplied eightfold since we initiated coverage in February 2019. We downgrade the stock from Add to Sell. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20067.pdfKontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.comübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.