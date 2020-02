Die amerikanische Werbeholding Omnicom Group Inc. (ISIN: US6819191064, NYSE: OMC) schüttet weiterhin eine Quartalsdividende von 0,65 US-Dollar an die Aktionäre aus, wie am Dienstag berichtet wurde. Die nächste Zahlung erfolgt am 8. April 2020 (Record day ist der 10. März 2020). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 2,60 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 77,28 US-Dollar (Stand: 11. Februar 2020) entspricht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...