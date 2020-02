Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Kreditmärkte erweisen sich als erstaunlich widerstandsfähig gegen die gestiegene Risikoaversion aufgrund der Sorgen um die Ausbreitung des Coronavirus, so die Analysten der DekaBank.Während es an den Aktienmärkten zwischenzeitlich zu Kursverlusten gekommen sei und die Renditen sicherer Staatsanleihen wieder tief in den negativen Bereich gestürzt seien, hätten sich die Risikoaufschläge der meisten Unternehmensanleihen kaum geweitet. Die deutlichsten Auswirkungen seien noch bei den direkt betroffenen Fluglinien zu spüren gewesen und auch im High Yield-Bereich habe es teils deutliche Spread-Ausweitungen gegeben. Viele europäische Firmen, insbesondere aus den Bereichen Automobile, Chemie und Elektronik, könnten in Bedrängnis geraten, wenn die Werksschließungen in China für längere Zeit andauern sollten. Bisher seien die Auswirkungen jedoch gering. (Ausgabe Februar 2020) (12.02.2020/alc/a/a) ...

