Guten Morgen,das bemerkenswerte an der Rally an der Wall Street ist die Breite. Denn anders, als der rasche Blick über die Charts und die Zusammenstellung der Indices vermuten lässt, haben 2 von 3 Aktien an der Wall Street neue Höchstkurse erklommen. Es ist also bei weitem nicht so, dass nur AMAZON, TESLA, APPLE, MICROSOFT oder NETFLIX verantwortlich für die Rekordstände sind. Diese Rally steht schon seit Monaten auf einem breiten Fundament und das ist einerseits beruhigend, andererseits aber auch ein Grund dafür, wachsam zu bleiben.Das Positive: Je breiter ein Trend aufgebaut ist, desto solider ist er. Das dürfte auch der Grund dafür sein, warum trotz Coronavirus und anderen Themen die Märkte den Eindruck der Sorglosigkeit vermitteln. Das Gegenteil dürfte wohl eher der Fall sein. Denn die Berichtssaison hat gezeigt, dass von einer Überwertung der Aktienmärkte keine Rede sein kann. Zwar liegen die Bewertungen über dem historischen Durchschnitt, aber auch das Zinsniveau liegt weit unter den historischen Durchschnitten, was wiederrum eine höhere Bewertung der Aktienrendite rechtfertigt.

