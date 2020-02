Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von J.P. Morgan über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der neue JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - USD (acc) (ISIN IE00BKKCKJ46/ WKN A2PWZJ) biete Anlegern die Möglichkeit, an der Wertentwicklung von hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb vom Investment Grade-Status zu partizipieren. Der ETF bilde den J.P. Morgan AM Global High Yield Multi-Factor Index ab und sei darauf ausgelegt, die Wertentwicklung weltweiter Unternehmensanleihen zu erfassen, bei denen bestimmte Faktormerkmale stärker ausgeprägt seien als bei anderen Anleihen in der Vergleichsgruppe. Der strategische Multi-Faktor-Ansatz bestimme die Portfoliozusammensetzung anhand der drei Risikofaktoren Werthaltigkeit, Dynamik und Qualität. ...

