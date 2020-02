Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am 1. Februar hat die indische Regierung den Haushaltsentwurf für das kommende Fiskaljahr vorgestellt, das am 1. April beginnt, so die Analysten der DekaBank. Das Defizit solle bei 3,5% des BIP liegen. Im laufenden Fiskaljahr werde ein Defizit von 3,8% des BIP erwartet (Zentralstaat). ...

