Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat es geschafft und in dieser Woche gleich mehrere Allzeithochs markiert. "Der Kursdeckel ist endlich weggeflogen", meint Andreas Lipkow von Comdirect. Für die weitere Entwicklung ist der Experte durchaus optimistisch. Das gilt allerdings nicht für alle Einzelwerte im DAX. So habe Daimler immer noch nicht alle Hausaufgaben gelöst. Lipkow sieht vor allem drei Faktoren, die den Autobauer belasten. Die Deutsche Bank wiederum habe zuletzt jede Menge Vorschusslorbeeren erhalten. Der Markt setze darauf, dass CEO Christian Sewing den "Supertanker der deutschen Finanzszene" in ruhige Fahrwässer manövrieren könne. Außerdem geht es in der folgenden Sendung um die Telekom, TUI, Wirecard, wilde Spekulationen über Tesla und die Lage bei den Sportartikelhersteller.