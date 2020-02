Herr Otte, die Gefahr eines Atomkriegs sehen Sie nicht? Prof. Dr. Max Otte: "Doch. Ich habe das Buch -Weltsystemcrash- auch auf Basis der realistischen Theorie der Außenpolitik geschrieben, die ich studiert und in den USA gelehrt habe. Die Schriften von Thukydides, Thomas Hobbes, Halford Mackinder, Henry Kissinger, Hans Morgentau - und wie sie alle heißen - zeigen: Der Mensch ist zu allem fähig. Man darf das nie ausschließen. Ich schreibe da nicht allzu viel drüber, aber die Gefahr ist da. Ich zitiere Graham Allison, den langjährigen Dekan der Kennedy School of Government in Havard, ein Insider hoch drei: Wir müssen über die Gefahr bis hin zu einem großen Krieg zwischen China und den USA nachdenken, damit wir da aus Versehen nicht reinrutschen, wie es im ersten Weltkrieg der Fall war. Man muss die Szenarien denken, um sie verhindern zu können."

