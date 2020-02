Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aufstockungsauktion der 2030 fälligen deutschen Bundesanleihe ist am Mittwoch nur auf schwaches Anlegerinteresse gestoßen. Die Emission war technisch unterzeichnet, wie es im Fachjargon heißt. Für die Papiere mit einer Durchschnittsrendite von minus 0,38 Prozent gab es lediglich eine Nachfrage von 3,8 Milliarden Euro, wovon 3,1 Milliarden auch bedient wurden. Der Rest der 4-Milliarden Euro schweren Emission ging in das Buch der für die Ausgabe der Papiere zuständigen deutschen Finanzagentur.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion in Tabellenform; in Klammern die Vergleichsresultate der vorangegangenen Versteigerung am 8. Januar:

Emission 0,00-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. Februar 2030 Volumen 4 Mrd EUR Bietungsvolumen 3,836 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,181 Mrd EUR Bid-to-cover-Ratio 1,2 (1,2) Durchschnittsrend. -0,38% (-0,25%) Settlement 14. Februar 2020

