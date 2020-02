Samsung hat die Nachfolger seiner Galaxy Buds vorgestellt: Die neuen True-Wireless-Ohrstöpsel Galaxy Buds Plus sollen mit besserer Klangqualität und längerer Akkulaufzeit aufwarten. Zudem hat Samsung eine iOS-App für die Stöpsel angekündigt. Ein Jahr nach Vorstellung der ersten Galaxy Buds legt Samsung im Zuge der Ankündigung seiner neuen Top-Smartphones der Galaxy S20-Serie und dem Galaxy Z Flip seine True-Wireless-Ohrstöpsel neu auf. Am Design ändert sich bei den Galaxy Buds Plus nichts, dafür hat der Hersteller die inneren Werte aufgewertet. Samsung Galaxy S20, Plus und Ultra im Vergleich: Das ist gleich, das sind die ...

