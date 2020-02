Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Trotz eines weiter anspruchsvollen Marktumfeldes gelang der Jost AG wiederum ein starkes Wachstum, gegenüber dem schon gutem Vorjahr.



So stiegen die Umsatzerlöse um 24% auf 1,91 Mio. Eur, ebenfalls zweistellig stieg das Ergebnis. Es wurde ein Gewinn vor Steuern von 366 TEUR (Vorjahr 274 TEUR) bzw. 262 TEUR nach Steuern (Vorjahr 196 TEUR) erzielt. Die vereinbarten Ziele wurden damit jeweils deutlich überschritten.



Träger dieser sehr erfreulichen Entwicklung waren unverändert die beiden Kerngeschäftsfelder Kanzlei- und Personalvermittlung. Ein Aufbau von zusätzlichen Ressourcen ist eine wichtige strategische Herausforderung im neuen Jahr. Trotz des schon erwähnten nicht einfachen Marktumfeldes ist der Vorstand auch wegen des hohen Auftragsbestandes von einer weiter guten Entwicklung überzeugt. Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung die Ausschüttung einer wieder erhöhten Dividende von 45 Cent je Aktie aus dem nach wie vor vorhandenem steuerlichen Einlagenkonto vorschlagen.



Die Jost AG Die Jost AG mit Sitz in Lauf bei Nürnberg ist ein Dienstleistungsunternehmen im M&A-Geschäft. Das Unternehmen begleitet Steuerberatungskanzleien und mittelständische Unternehmen in Deutschland und Österreich bei der Regelung ihrer Nachfolge und unterstützt den Generationenwechsel. Des Weiteren vermittelt die Jost AG die passenden Fach- und Führungskräfte im Steuerfach. Seit 1999 ist die Jost AG börsennotiert. Rückfragen von Medienvertretern bitte an die Investor Relations Abteilung der Jost AG. Sie erreichen uns telefonisch unter 09123/179-0 oder via mail an info@jost-ag.com.



