So schnell kann es gehen, gestern war das Depot noch bei Plus/Minus Null seit Jahresbeginn, heute Vormittag liegt das Plus bei bereits rund 700 Euro, die gekauften Zertifikate machen Freude. Zur Erinnerung: An jedem 2. Mittwoch im Monat ist bei bankdirekt.at RCB-Freetrade Day. Sämtliche Kauf- und Verkaufsaufträge mit Produkten der Raiffeisen Centrobank AG über den außerbörslichen Direkthandel werden ohne Spesen abgerechnet. Da werde ich wohl am Nachmittag noch was machen. Auch das wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 ist deutlich angestiegen. Hier gibt es aktuell (siehe Screenshot rechts) allerdings keinen Briefkurs, weil die Frequentis-Sache (ich berichtete) nicht geklärt ist. Ich bleibe dabei: Frequentis ist ein österreichisches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...