(shareribs.com) Chicago 12.02.2020 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich im gestrigen Handelsverlauf wieder leichter. Weizen ist dabei auf das geringste Niveau seit sieben Wochen gefallen, auch Mais lag unter Druck. Im elektronischen Handel geht es für März-Mais um 1,0 Cents auf 3,7875 USD/Scheffel nach unten. Mais stand am Dienstag unter dem Eindruck der Schwäche bei Weizen Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...