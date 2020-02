Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts024/12.02.2020/12:30) - Weniger Gewicht, mehr Effizienz und Fahrspaß - das gilt für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor sowie für Elektroautos gleichermaßen. Kein Wunder also, dass der Leichtbau insbesondere in elektrifizierten Fahrzeugarchitekturen gerade eine Renaissance erlebt. Denn dort bringen 100 Kilogramm weniger Gewicht etwa zehn Kilometer mehr Reichweite, beziehungsweise sparen 1,5 kWh Kapazität in der Batterie. "Wenn Sie den E-Autos zum Erfolg verhelfen wollen, müssen Sie eine günstige, bezahlbare Reichweite anbieten. Und dabei spielt der Leichtbau nun einmal eine wichtige Rolle. Deshalb nehmen wir bei Volkswagen das Thema sehr ernst", sagt Ludger Lührmann, Leiter Karosserieentwicklung der Volkswagen AG. Mit welchen Maßnahmen der OEM das Mehrgewicht neuer E-Fahrzeuge konkret senkt, erläutert Lührmann in seiner Keynote auf dem diesjährigen "Automobil Industrie Leichtbau-Gipfel" am 24. März 2020 in Würzburg. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat die Innovationskraft des Leichtbaus ebenfalls erkannt. Das BMWi spricht von einer Schlüsseltechnologie, die maßgeblich zur Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland beiträgt. Mit ihrem "Technologie-Transferprogramm Leichtbau" will die Bundesregierung dem Thema nun neuen Schub verleihen. Etwa 280 Millionen Euro an öffentlichen Mitteln sind für den Zeitraum 2020 bis 2023 vorgesehen. In der Eröffnungs-Keynote des Leichtbau-Gipfels wird Elisabeth Winkelmeier-Becker, Parlamentarische Staatssekretärin für die Bereiche Europapolitik, Wirtschaftspolitik und Industriepolitik, das Programm in der Breite vorstellen. Am frühen Nachmittag erklärt Werner Loscheider, Referatsleiter Bauwirtschaft Leichtbau, Neue Werkstoffe und Ressourceneffizienz im BMWi, die Förderrichtlinien im Detail. Der Austausch zwischen Vortragenden und TeilnehmerInnen ist zentraler Be-standteil des Events. In Diskussionsrunden oder in den interaktiven Fachsessions kann sich jeder Teilnehmende spezifisch zu seinem Wirkungskreis einbringen. Ganz besonders hierbei ist die "Meet & Talk"-Area, in der die ReferentInnen nach Ihrem Vortrag Rede und Antwort stehen. Begleitet wird der neunte "Automobil Industrie Leichtbau-Gipfel" von einer umfangreichen Ausstellung. Zahlreiche Veranstaltungspartner präsentieren ihre Konzepte anhand ihrer Exponate. Im Start-up-Campus finden sich zudem richtungsweisende Projekte aus der Forschung und Entwicklung von Hochschulen und Institutionen sowie aus der Start-up-Szene. Der "Automobil Industrie Leichtbau-Gipfel" findet statt am 24./25. März 2020 im Vogel Convention Center, Würzburg

