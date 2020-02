Mit Aufschlägen dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten. Dabei könnten für den Dow-Jones-Index und die anderen wichtigen Indizes auch leicht wieder neue Rekordhochs herausspringen. Hauptthema ist weiter, dass die Coronavirusepidemie zunehmend entspannter gesehen wird angesichts sinkender Neuansteckungen. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich 0,4 Prozent zu.

Investoren rechnen zudem damit, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen weitgehend regional begrenzt bleiben werden und die globale Konjunktur dank eingeleiteter Stimulierungsmaßnahmen nicht nachhaltig belastet wird. Gut kommen in dem Zusammenhang auch Aussagen von US-Notenbankern an, die so interpretiert werden, dass die Fed zu Maßnahmen bereit ist, sollten sich negative Auswirkungen auf die US-Wirtschaft zeigen.

Im Handelsverlauf findet die Anhörung des US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats statt. Am Vortag hatte Powell vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses Rede und Antwort gestanden und dabei gesagt, dass die Notenbank genau beobachte, ob der Ausbruch des Coronavirus das Potenzial habe, Störungen der Weltwirtschaft auszulösen.

