FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Privatbank Quirin hat Norma Group nach Zahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, wenngleich das Kursziel auf 42 Euro belassen wurde. Analyst Daniel Kukalj sieht bei den Aktien des Spezialisten für Verbindungstechnik eine spekulative Kaufgelegenheit. 2020 werde für Autozulieferer herausfordernd, doch könnte der Rückgang der operativen Gewinnmarge bei dem Hersteller von Verbindungstechnik enden, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2020 / 10:41 Uhr / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



DE000A1H8BV3

NORMA GROUP-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de