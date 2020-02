Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Freitag sind zwei neue Exchange Traded Funds von UBS Global Asset Management über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der neue UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc (ISIN IE00BDR5H073/ WKN A2H5JL) biete Anlegern Zugang zu Unternehmen, die sich in hohem Maße für Nachhaltigkeit und Geschlechtergleichstellung engagieren würden. Der Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index umfasse 100 Unternehmen weltweit, die nach den 19 definierten Gender-Kriterien von Equileap, einer unabhängigen Forschungsorganisation für Geschlechtergleichstellung, besonders gut bewertet würden. Unternehmen, die an Waffen, Glücksspielen und Tabak beteiligt seien oder auf der Liste des norwegischen Ethikrates stünden, seien ausgeschlossen. Das Wechselkursrisiko zum Euro werde minimiert. ...

