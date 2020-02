LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für GlaxoSmithKline von 2110 auf 2050 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das langfristige Potenzial des Pharmaherstellers sei offensichtlich, das kurzfristige aber gedämpft, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So habe Glaxo darauf hingewiesen, dass der Shingrix-Kapazitätsausbau nicht vor 2024 verfügbar sein werde./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2020 / 18:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2020 / 03:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009252882

GLAXOSMITHKLINE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de