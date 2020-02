LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Sanofi von 84 auf 89 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Pharmakonzern habe solide Jahreszahlen vorgelegt, schrieb Analystin Julie Mead in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Kursziel steige in erster Linie wegen höherer Spitzenumsätze im Impfstoffgeschäft. Insgesamt habe Sanofi die Basis für künftiges Wachstum geschaffen./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2020 / 13:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2020 / 03:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120578

